"Solche Risiken könnten sich in den kommenden Monaten noch verstärken", hieß es in einem am Dienstag in Washington veröffentlichten IWF-Blog zur Finanzstabilität. Hintergrund seien die Zinserhöhungen der Notenbanken rund um den Globus. Das Augenmerk müsse dabei auch auf benachbarte Bereiche gelegt werden - Pensionsfonds, Versicherer und Hedgefonds zum Beispiel. Diese hätten seit der globalen Finanzkrise von 2008 deutlich an Gewicht gewonnen. Auf sie entfalle fast die Hälfte der weltweiten Finanzanlagen. Auch hier scheine es eine zunehmende Anfälligkeit zu geben.