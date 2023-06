Zudem könnten neue Turbulenzen an den Finanzmärkten den Prozess weiter in die Länge ziehen, sagte die stellvertretende IWF-Chefin Gita Gopinath am Montag. "Die Inflation braucht zu lange, um wieder auf das Zielniveau zu kommen", sagte sie auf der Jahrestagung der Europäischen Zentralbank in Sintra in Portugal.