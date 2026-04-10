Georgiewa warnte die Währungshüter davor, die Zinsen voreilig anzuheben, nur weil sie auf die Inflation nach der Corona-Pandemie zu langsam ‌reagiert hätten. «Seien Sie wachsam, konzentrieren Sie sich auf die Rahmenbedingungen, denn wenn Sie vorzeitig und unnötig straffen, verpassen Sie dem Wachstum einen Dämpfer», sagte die IWF-Chefin. «Dann könnte die Nachfrage schrumpfen. Und dann ​wird aus einem Angebotsschock ein Angebots- und Nachfrageschock. Das könnte hässlich ​werden.» Zwar seien die kurzfristigen Inflationserwartungen gestiegen, die langfristigen hätten ​sich jedoch nicht verändert. Dies sei sehr gut und wichtig, um zu verhindern, dass die Erwartungen aus dem ‌Ruder laufen und eine teure Inflationsspirale auslösen.