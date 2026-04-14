Der Nahost-Krieg bremst die Weltwirtschaft in diesem Jahr, bislang aber noch vergleichsweise moderat. Die USA, China und Indien sind insgesamt weniger betroffen, Deutschland und Europa dagegen wegen der grösseren Abhängigkeit von Energie-Importen stärker, wie aus neuen Prognosen des Internationalen Währungsfonds hervorgeht, ‌die der ⁠IWF am Dienstag in Washington veröffentlichte. Russland profitiert, die Golf-Staaten geraten dagegen unter Druck. «Die Weltwirtschaft steht vor einem weiteren schwierigen Test», sagte IWF-Chefökonom Pierre-Olivier Gourinchas. ⁠Die Weltwirtschaft dürfte dieses Jahr um 3,1 Prozent wachsen, das sind 0,2 Punkte weniger als im Januar vorausgesagt. 2027 dürften es unverändert 3,2 Prozent sein. Die Inflation ‌wird rund um den Globus deutlich anziehen. Die Politik sollte darauf mit gezielten Hilfsmassnahmen reagieren. Vor ‌Kriegsausbruch habe es eher nach höheren Wachstumsraten ausgesehen, unter anderem dank vieler ​Investitionen in Künstliche Intelligenz.