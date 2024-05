Die Bank of England (BoE) könne zwei oder drei Mal die Zinsschraube um jeweils einen Viertel Prozentpunkt lockern, teilte der IWF am Dienstag mit. Die BoE nähert sich mit Blick auf die Inflationsrate ihrem Ziel von zwei Prozent voraussichtlich bald an: Für die am Mittwoch anstehenden Daten zu den Verbraucherpreisen im April erwarten von Reuters befragte Experten eine Teuerungsrate von nur noch 2,1 Prozent. Laut Notenbankchef Andrew Bailey rückt mit abnehmendem Preisauftrieb eine Zinssenkung näher. An den Finanzmärkten wird darauf spekuliert, dass es bereits im Juni so weit sein könnte. Derzeit liegt der Leitzins noch bei 5,25 Prozent - der höchste Stand seit 2008.