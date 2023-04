Wirtschaftlich hat Europa im Winter das Schlimmste abgewendet, die Perspektiven sind aber nicht rosig. Zu diesen Ergebnis kommt der Internationale Währungsfonds in seinem Ausblick für den Kontinent, den der IWF am Freitag in Washington veröffentlichte. Auf niedrige Wachstumsraten bei gleichzeitig hartnäckig hoher Inflation müsse sich Europa einstellen.