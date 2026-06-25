Die Experten des Internationalen Währungsfonds (IWF) gehen von anhaltendem Wachstum und einer im Vergleich zu anderen Ländern nach wie vor tiefen Inflation aus. Für 2026 prognostiziert der IWF für die Schweiz ein Wachstum des realen und sportevent-bereinigten Bruttoinlandsprodukts von 0,8 Prozent, wie er in dem am Donnerstag publizierten, jährlichen Länderexamen schreibt. Vor Jahresfrist hatte die Prognose +1,2 Prozent betragen - notabene noch weit vor Kriegsausbruch im Nahen Osten.