Georgiewa, die von der EU für eine zweite Amtszeit vorgeschlagen werden wird, verwies auf die Erfolge der Notenbanken in der Coronavirus-Pandemie und nach dem russischen Angriff auf die Ukraine. Die höchsten Inflationsraten seit mehreren Jahrzehnten wurden durch spürbare Zinserhöhungen bekämpft, in Europa durch die EZB, in den USA durch die Federal Reserve. Mittlerweile haben sich die Teuerungsraten wieder deutlich dem Ziel der Notenbanken angenähert. Georgiewa sagte, vor allem in Schwellenländern sei früh und entschlossen gehandelt worden.