Gopinath erklärte am Montag, sie kehre nun zu ihren Wurzeln in der akademischen Welt zurück. Sie freue sich, «die Grenzen der Forschung in den Bereichen internationale Finanzen und Makroökonomie weiter voranzutreiben, um globale Herausforderungen anzugehen, und die nächste Generation von Ökonomen auszubilden». Warum sie den IWF-Posten aufgab, teilte sie nicht mit.