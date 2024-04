Im Vergleich zu der Zeit vor der Corona-Pandemie, die sich ab 2020 weltweit ausbreitete, habe sich die Zahl der Cyber-Attacken fast verdoppelt, schrieb der IWF in einem am Dienstag in Washington veröffentlichten Bericht. Meist seien die Schäden überschaubar, in der Grössenordnung von einer halben Million Dollar. «Sie können aber in einigen Fällen extrem sein.» Das Risiko für Grossschäden von mindestens 2,5 Milliarden Dollar sei gestiegen. Der IWF verwies auf die zunehmende Digitalisierung, neue Technologien, aber auch zunehmende geopolitische Spannungen auf der Welt.