Breite Entlastungen könnten die Staatskassen dagegen enorm belasten, mahnte Kammer. Zudem müssten alle ‌Massnahmen ein klares Enddatum haben. Einige Länder hätten noch immer «vorübergehende» Massnahmen aus der letzten Krise in Kraft, was eindeutig zu lang sei. Haushaltsdisziplin sei von ​entscheidender Bedeutung, da die europäischen Länder einem enormen Ausgabendruck ​bei der Verteidigung, bei Renten und der ​Gesundheitsversorgung ausgesetzt seien.