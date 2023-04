Vom Internationalen Währungsfonds (IWF) kommt am Dienstag ein Lob für die Rolle des Bundes bei seinen Grossbanken. 2023 dürfte sich das Wirtschaftswachstum in der Schweiz auf 0,8 Prozent abschwächen, schätzt der IWF. Zu diesem Schluss kommt der IWF in seinem Bericht zum jährlichen Länderexamen der Schweiz. Grund für die Senkung der Wachstumsprognose von ursprünglich 2,2 Prozent seien die schwachen globalen Aussichten, die straffere Geldpolitik und das Ausklingen des Nachholbedarfs nach der Coronapandemie.