Unter dem Strich blieb infolge eines ausserordentlichen Ertrags dennoch ein höherer Reingewinn von 260,8 Millionen Franken. Das ist ein Plus von 3,9 Prozent, wie aus der am Freitag im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) publizierten Erfolgsrechnung hervorgeht. Die Position für allgemeine Bankrisiken (155 Mio Fr.) und die Steuern (37,7 Mio) fielen derweil leicht über dem Vorjahr aus.