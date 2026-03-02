Im Zuge der Übernahme von Saxo Bank durch J. Safra Sarasin tritt Gründer Kim Fournais als Saxo-Chef zurück und wechselt an die Spitze des Verwaltungsrats, wie die Unternehmen am Montag mitteilten. Sein Nachfolger werde Daniel Belfer, der bisherige Chef der Bank J. Safra Sarasin.
J. Safra Sarasin erwerbe demnach rund 71 Prozent der Anteile von Geely Financials Denmark, der Mandatum-Gruppe und weiteren Minderheitsaktionären. Fournais behält einen Anteil von etwa 28 Prozent. Die zuständigen Aufsichtsbehörden in der Schweiz (FINMA) und Dänemark (DFSA) haben dem Geschäft zugestimmt. Mit der Übernahme wolle J. Safra Sarasin ihre etablierten Aktivitäten in der Vermögensverwaltung um digitale Kompetenzen ergänzen. Das kombinierte Kundenvermögen beider Häuser belaufe sich auf über 460 Milliarden Dollar.
(Reuters)