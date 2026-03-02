J. Safra Sarasin erwerbe demnach rund 71 Prozent der ​Anteile von Geely Financials Denmark, der ​Mandatum-Gruppe und weiteren ​Minderheitsaktionären. Fournais behält einen Anteil von etwa 28 ‌Prozent. Die zuständigen Aufsichtsbehörden in der Schweiz (FINMA) und Dänemark (DFSA) haben dem Geschäft zugestimmt. ​Mit ​der Übernahme wolle J. ⁠Safra Sarasin ihre etablierten ​Aktivitäten in ⁠der Vermögensverwaltung um digitale Kompetenzen ergänzen. ‌Das kombinierte Kundenvermögen beider Häuser belaufe sich auf über 460 Milliarden Dollar.