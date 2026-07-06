Safra Sarasin übernimmt demnach den indirekt von Kim Fournais gehaltenen Anteil von 28,69 Prozent an der Saxo Holding. Die Transaktion erfolgt nach Ausübung einer Kaufoption im Rahmen des bestehenden Aktionärsvertrags, wie das Institut am Montag mitteilte. Nach Abschluss der Transaktion wird J. Safra Sarasin 100 Prozent der Anteile an der Saxo Holding und damit indirekt an der Saxo Bank halten.