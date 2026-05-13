Das ist das Fazit einer neuen Studie, welche der Bundesrat aufgrund von Parlamentsvorstössen in Auftrag gab und am Mittwoch veröffentlichte. Erstellt wurde die Studie vom Basler Forschungs- und Beratungsbüro Demografik. Die Studienautorinnen und -autoren schreiben darin, zwar hätte eine Begrenzung der Bevölkerungsentwicklung entlastende Effekte. Dies etwa beim Wohnungsmarkt, bei Infrastruktur und Umwelt sowie bei einzelnen, bedarfsabhängigen Sozialleistungen wie der Sozialhilfe.