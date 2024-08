Doch angesichts der gemischten Wirtschaftsdaten wird die Entscheidung, wann und in welchem Umfang die Geldpolitik gelockert werden soll, umso schwieriger. Ein extremes Beispiel für die Ungewissheit, mit der die Zentralbanken in dieser Phase des Konjunkturzyklus konfrontiert sind, kam letzte Woche aus Neuseeland. Die Reserve Bank of New Zealand schockierte die Zinsmärkte mit einer Zinssenkung, nachdem sie erst drei Monate zuvor signalisiert hatte, dass ein solcher Schritt erst im nächsten Jahr erfolgen würde.