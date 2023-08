Einige Ökonomen, darunter der frühere Finanzminister Larry Summers, glauben, dass Powell viel zu optimistisch ist, was die Fähigkeit der Fed angeht, die Preise zu kontrollieren, ohne die Arbeitslosigkeit in die Höhe zu treiben und eine Rezession auszulösen. "Es sei denn, wir haben eine Reihe sehr überraschender und positiver Entwicklungen“, sagte Summers gegenüber Politico. "Wir werden wahrscheinlich nicht erleben, dass die Inflationsrate ganz auf das Ziel von 2 Prozent sinkt, ohne dass es ein gewisses Mass an Inflation gibt.“