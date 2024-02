Das chinesische Tierkreiszeichen Drache gilt als besonders glücksverheissend: Es steht in der chinesischen Mythologie etwa für Intelligenz und Reichtum. Demografen gehen allerdings davon aus, dass der «Drachenbaby»-Boom wahrscheinlich nur von kurzer Dauer sein wird. Ein Grund dafür ist die teure Kinderbetreuung: Die Kosten für die Erziehung eines Kindes bis zum 18. Lebensjahr betragen in der Volksrepublik das 6,3-Fache der Wirtschaftsleistung pro Kopf, heisst es in einer Analyse des in Peking ansässigen Forschungsinstituts YuWa Population. Zum Vergleich: In Australien liegen die Kosten beim 2,08-Fachen des Bruttoinlandsproduktes pro Kopf, auch in Frankreich (2,24), in den USA (4,11) und in Japan (4,26) ist es weniger teuer.