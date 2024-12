Die Aktien des Hautpflegespezialisten reagieren am Dienstag kaum auf die Kursziele und sind nach Böreneröffnung kaum verändert bei 88,93 Franken. Speziell seit Ende Oktober haben die Titel haben aufsteigende Tendenz und haben in dieser Zeitspanne bis 15 Prozent zugelegt. Seit dem Börsendebut im April sind die Galderma-Titel um über 38 Prozent avanciert. Der Swiss Market Index (SMI) ist im gleichen Zeitraum 0,7 Prozent im Plus.