Eigentlich hätte die Kursflaute der letzten Wochen bei Zurich Insurance eine eher enttäuschende zweite Jahreshälfte erwarten lassen. Doch es sollte alles anders kommen: Mit 4,24 Milliarden Dollar liegt der operative Jahresgewinn (BOP) über den von Analysten erwarteten 4,04 Milliarden Dollar. Beim Reingewinn sowie beim Eigenkapital werden die Annahmen sogar noch viel deutlicher übertroffen.

Doch wo Licht, da ist auch Schatten. Mit 182 Prozent liegt die SST-Solvenzquote weit unter den in Börsenkreisen erhofften 198 Prozent.

Dennoch räumt man dem insgesamt soliden Zahlenkranz ein grösseres Gewicht als der enttäuschenden SST-Solvenzquote ein. Nur so lässt sich erklären, weshalb die Zurich-Aktie im vorbörslichen Handel von Julius Bär um 1,1 Prozent auf einen Mittelkurs von knapp 384 Franken zulegen kann.

Ergebnis im Zeichen einer Abkehr weg von der Z-ECM-Quote

Das Interesse gilt insbesondere dem Wechsel von der firmeneigenen Z-ECM-Quote auf die SST-Quote, wobei die Abkürzung SST für "Swiss Solvency Test" steht. Von beiden Kennzahlen lässt sich das regulatorische Überschusskapital ableiten. Das wiederum entscheidet über die künftige Dividendenpolitik. Wie der Medienmitteilung entnommen werden kann, soll die SST-Quote künftig mindestens bei 160 Prozent liegen.

In den letzten Jahren strebte die Versicherungsgruppe stets eine Z-ECM-Quote zwischen 100 und 120 Prozent an. Ende September letzten Jahres lag die Quote mit rund 110 Prozent ziemlich genau in der Mitte dieser Zielbandbreite.

Die Dividendenrendite in Höhe von 5,3 Prozent gilt als eigentliche Hauptattraktion der Zurich-Aktie. Auch für 2020 will das Unternehmen wieder 20 Franken je Aktie ausschütten.