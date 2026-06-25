Dazu gehören laut BFS nicht nur Löhne, sondern auch Einkünfte aus einer selbstständigen Erwerbstätigkeit sowie beschäftigungsbezogene Sozialleistungen. Nicht zum Erwerbseinkommen zählt die Statistik das beschäftigungsunabhängige Einkommen aus anderen Quellen wie Vermögen, Sozialhilfe und etwa Transferleistungen.