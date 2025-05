Es waren denn auch zuletzt eher die Nachrichten der Konkurrenz, die Sonova immer wieder mal in den Fokus der Investoren rückte. So sorgte etwa der dänische Rivale GN für Wirbel. Zusammen mit ReSound Vivia drängt er mit dem kleinsten KI-fähigen Hörgerät auf den Markt. Das weckte prompt Zweifel an der Technologieführerschaft von Sonova.