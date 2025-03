In dem von Matthias Aellig im Dezember vorgestellten «Swiss Life 2027»-Programm peilt Swiss Life im Kern eine Eigenkapitalrendite in Höhe von 17 bis 19 Prozent (davor 10-12%) an. Dabei soll das Fee-Geschäft weiter ausgebaut werden und bis 2027 eine Milliarde Franken zum Gruppengewinn beitragen.