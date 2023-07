"Es war ein Privileg und eine Ehre, in den vergangenen 33 Jahren der Fed in St. Louis anzugehören", erklärte der Dienstälteste der gegenwärtigen Entscheidungsträger der Federal Reserve am Donnerstag. Der Schritt trete mit sofortiger Wirkung inkraft, an der nächsten Zins-Entscheidung im Juli werde er sich nicht beteiligen.