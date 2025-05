Die grösste US-Bank eröffnete am Mittwoch ihr «Center for Geopolitics» mit Studien zu Russland und der Ukraine, dem Nahen Osten und der globalen Aufrüstung. Weitere Berichte sollen vierteljährlich veröffentlicht werden, wobei auch brisante Themen wie Populismus und künstliche Intelligenz behandelt werden sollen. Die Manager, die das Projekt leiten, werden auch an Veranstaltungen teilnehmen und Kundengespräche führen.