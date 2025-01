Als neuen Holcim-Präsidenten schlägt der Verwaltungsrat Kim Fausing vor, wie Holcim am Freitag mitteilte. Der gebürtige Däne gehört dem Gremium seit 2020 an und ist Mitglied des Audit Committees. Vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre an der Generalversammlung am 14. Mai 2025 soll Fausing die Nachfolge von Jenisch antreten.