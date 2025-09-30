Damit hören die Gemeinsamkeiten aber auf. Denn ein Blick auf die Aktienkurse zeigt: Die Leistung von Amrize, Holcim und Sika könnte an der Börse nicht unterschiedlicher sein. Während die Holcim-Valoren seit Jahresbeginn um 50 Prozent gestiegen sind, resultiert bei Amrize seit dem Spin-Off von Holcim am 23. Juni 2025 ein Minus von 17 Prozent. Bei Sika wiederum ging es seit Jahresanfang sogar um 18 Prozent runter - auf den tiefsten Stand seit über fünf Jahren.