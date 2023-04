Yellen sagte laut einer am Samstag vom Sender CNN verbreiteten Interview-Mitschrift in dem Podcast "Fareed Zakaria GPS", die Banken würden im Zuge der jüngsten Turbulenzen in der Branche bei der Kreditvergabe "wahrscheinlich etwas vorsichtiger werden". Dies würde zu einer eingeschränkten Kreditvergabe an die Wirtschaft führen und könne ein "Ersatz sein für weitere Zinserhöhungen, die die Fed vornehmen muss."