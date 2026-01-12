Bereits im Jahr 2010 hatte China die ​Exporte nach einem Zwischenfall in der Nähe umstrittener Inseln im Ostchinesischen Meer gedrosselt. Seitdem ‌hat Japan seine Abhängigkeit von 90 auf 60 Prozent reduziert. ‍Dies gelang durch Investitionen in ausländische Projekte wie eine Kooperation des Handelshauses Sojitz mit dem australischen Unternehmen Lynas Rare Earths sowie durch die ​Förderung von Recycling. Das Projekt bei der Insel Minamitori ist jedoch der erste Versuch, Seltene Erden im eigenen Land zu gewinnen. «Die eigentliche Lösung liegt darin, Seltene Erden in Japan selbst zu fördern», sagte Takahide Kiuchi, Chefvolkswirt am ‌Nomura Research Institute.