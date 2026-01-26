Eine gemeinsame Intervention Japans und der USA wäre die erste seit ​15 Jahren. Eine Beteiligung der Vereinigten Staaten an Devisenmarktinterventionen ist ‌äusserst selten. Zuletzt war dies im März 2011 ‍der Fall, als die USA sich an konzertierten Aktionen zur Schwächung des Yen nach einem ​schweren Erdbeben in Japan beteiligten. Grundlage für eine mögliche Zusammenarbeit ist eine gemeinsame Erklärung vom September des Vorjahres. Darin bekannten sich beide Länder zu marktbestimmten Wechselkursen, vereinbarten aber, ‌dass Interventionen zur Bekämpfung übermässiger Kursschwankungen vorbehalten ⁠sein sollten.