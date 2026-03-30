Die schwache Währung ruft nun auch die Ratingagentur S&P auf den Plan. Sie warnte ‌Japan für den Fall einer weiteren deutlichen Yen-Schwäche mit einer Herabstufung seiner Kreditwürdigkeit. Vorerst bestätigte S&P zwar die Bonitätsnote «A+/A-1» für die japanischen Staatsanleihen. Diese könnte jedoch herabgestuft werden, ​sollte das Wirtschaftswachstum anhaltend hinter dem anderer Industrieländer zurückbleiben oder ​der Yen weiter an Wert verlieren. Die Industriestaaten-Organisation ​OECD traut der nach den USA, China und Deutschland viertgrössten Volkswirtschaft der Welt sowohl in diesem ‌als auch im kommenden Jahr ein Wachstum von jeweils 0,9 Prozent zu. 2025 hatte es noch zu einem Plus von 1,2 Prozent gereicht.