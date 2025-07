In Japan ist die Inflation im Grossraum Tokio überraschend unter die Marke von drei Prozent gefallen. Im Juli stiegen die Verbraucherpreise in der Hauptstadt ohne Frischwaren im Jahresvergleich um 2,9 Prozent, wie die Regierung am Freitag in Tokio mitteilte. Im Juni hatte die Teuerung noch bei 3,1 Prozent gelegen und im Mai bei 3,6 Prozent. Analysten hatten einen weiteren Rückgang im Juli erwartet, waren aber im Schnitt eine höhere Jahresrate von 3,0 Prozent ausgegangen.