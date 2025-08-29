Ein fortgesetzter Rückgang der Inflation im Grossraum Tokio dämpft die Erwartungen in puncto einer Zinserhöhung durch die japanische Zentralbank. Im August stiegen die Verbraucherpreise in der Hauptstadt ohne Frischwaren im Jahresvergleich um 2,5 Prozent, wie die Regierung am Freitag in Tokio mitteilte. Im Juli hatte die Teuerung noch bei 2,9 Prozent gelegen, im Juni bei 3,1 und im Mai bei 3,6 Prozent. Die Inflation bewegt sich damit weiter in Richtung der von der japanischen Notenbank angepeilten Zielmarkt von zwei Prozent. Analysten hatten den Rückgang der Teuerung im August in dieser Grössenordnung erwartet.