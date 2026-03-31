Der starke Anstieg des Ölpreises im März zeigte auch in Japan Auswirkungen. Analyst Volkmar Baur von der Commerzbank sprach von einem Anstieg der Benzinpreise um rund 16 Prozent. Allerdings sei die Gewichtung von Benzin und Diesel im Verbraucherpreisindex in Japan mit 1,5 Prozent relativ schwach. «Die Auswirkungen auf die Gesamtzahl daher geringer als anderswo», sagte der Commerzbank-Experte. Seine Einschätzung sind Zweitrundeneffekte für den Moment noch nicht zu erkennen. «Für eine vollständige Entwarnung ist es daher noch zu früh», sagte Baur.