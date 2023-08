Das Wasser werde ab dem 24. August in den Pazifik geleitet, teilte die Regierung in Tokio am Dienstag mit. Zuvor werde das Wasser gefiltert, um die meisten radioaktiven Elemente mit Ausnahme von Tritium zu entfernen. Das Wasserstoffisotop lasse sich nur schwer vom Wasser trennen. Das aufbereitete Wasser werde so stark verdünnt, dass die international zulässigen Grenzwerte für Tritium weit unterschritten würden.