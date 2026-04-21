Japan reagiert mit der ‌Neuausrichtung auch auf die hohe Auslastung der US-Rüstungsindustrie durch die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten. Zudem suchen Verbündete in Europa und ​Asien nach neuen Lieferanten, da die langfristigen Sicherheitszusagen Washingtons ​unter US-Präsident Donald Trump als weniger ​verlässlich gelten. Mehrere Länder von Polen bis zu den Philippinen prüfen Insidern zufolge den ‌Kauf japanischer Rüstungsgüter. Eines der ersten Geschäfte könnte der Export von gebrauchten Kriegsschiffen nach Manila sein, sagten zwei mit dem Vorgang vertraute Personen der ​Nachrichtenagentur ​Reuters.