An den Märkten zogen die Zinserwartungen an die Bank of Japan deutlich an. Schon für die kommende Zinssitzung am 19. Dezember stieg die am Markt angenommene Wahrscheinlichkeit, dass sich die Zentralbank von ihren jahrelangen Negativzinsen verabschiedet, auf fast 50 Prozent. Vor wenigen Tagen hatte der Wert dagegen nur knapp über der Nulllinie gelegen. Eine schwach aufgenommene Auktion 30-jähriger Staatsanleihen führte zu zusätzlichem Zinsauftrieb am Rentenmarkt.