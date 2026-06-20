Das Vorhaben mit einem Volumen ‌von 370 Billionen Yen ‌für Bereiche ​wie Künstliche Intelligenz, Halbleitertechnik und Raumfahrt solle in der kommenden Woche vorgestellt werden, berichtete die Wirtschaftszeitung «Nikkei» am Freitag. Es ‌sei Teil der neuen Wachstumsstrategie von Ministerpräsidentin Sanae Takaichi, mit der staatliche Ausgaben private ​Investitionen anstossen sollen. Von der ​Regierung lag am ​Samstag zunächst keine Stellungnahme zu einer Anfrage ‌der Nachrichtenagentur Reuters vor.