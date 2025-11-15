Zur Finanzierung des Pakets soll ein Nachtragshaushalt in Höhe von rund 14 Billionen Yen aufgelegt werden, berichtete die Zeitung «Nikkei» am Samstag. Das Paket soll dem Bericht zufolge grössere Einkommensteuerbefreiungen, Steuersenkungen auf Benzin und Subventionen zur Senkung der Stromrechnungen umfassen. Zudem seien Mittel für die Präfekturen für Lebensmittelhilfen vorgesehen. Das Finanzministerium arbeite die Details aus.