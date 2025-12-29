Verschärfte Spannungen mit China

Die massive militärische Aufrüstung erfolgt vor dem Hintergrund verschärfter Spannungen mit dem Nachbarstaat China. Jüngster Anlass waren Aussagen der nationalkonservativen Ministerpräsidentin Japans zu Taiwan. Sanae Takaichi sagte im November, ein Angriff Chinas auf die demokratische Inselrepublik Taiwan würde für Japan eine «existenzbedrohende Situation» darstellen, was zur Ausübung des Rechts auf Selbstverteidigung führen könne.