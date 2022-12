Mit der massiven militärischen Aufrüstung reagiert Japan auf das Machtstreben Chinas und die Bedrohung durch Nordkorea. In Abkehr von der bislang ausschliesslich auf Verteidigung ausgerichteten Sicherheitsdoktrin will sich der US-Verbündete künftig in die Lage versetzen, feindliche Raketenstellungen auszuschalten. Rund 43 Billionen Yen will Japan über die nächsten fünf Jahre für seine Verteidigung ausgeben. Trotz Rekordsteuereinnahmen muss die Regierung zur Finanzierung des Staatshaushalt weitere Staatsanleihen ausgeben.