Die Reise der japanischen Delegation sei für diesen Sommer geplant, berichtete die Nachrichtenagentur Nikkei am Sonntag. Ihr sollen Vertreter des Wirtschaftsministeriums, von Handelsunternehmen sowie der japanischen Organisation für Metalle und Energiesicherheit angehören. Geplant seien Gespräche mit der Regierung vor Ort.
Die arktische Insel Grönland ist ein autonomes Gebiet des Königreichs Dänemark. Sie war zuletzt in den Fokus geraten, nachdem US-Präsident Donald Trump im Januar einen Kauf der Insel erwogen hatte. Dies beunruhigte die europäischen Nato-Verbündeten. Grönland gilt wegen seiner strategischen Lage und mutmasslich reichen Vorkommen an Seltenen Erden als interessant.
(Reuters)