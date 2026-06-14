Die ‌Reise der japanischen Delegation sei für ‌diesen Sommer geplant, berichtete ​die Nachrichtenagentur Nikkei am Sonntag. Ihr sollen Vertreter des Wirtschaftsministeriums, von Handelsunternehmen sowie der japanischen Organisation ‌für Metalle und Energiesicherheit angehören. Geplant seien Gespräche mit der Regierung vor Ort.

Die ​arktische Insel Grönland ist ​ein autonomes ​Gebiet des Königreichs Dänemark. Sie war zuletzt ‌in den Fokus geraten, nachdem US-Präsident Donald Trump im Januar einen Kauf ​der ​Insel erwogen hatte. ⁠Dies beunruhigte die ​europäischen Nato-Verbündeten. Grönland gilt ⁠wegen seiner strategischen Lage und ‌mutmasslich reichen Vorkommen an Seltenen Erden als interessant.

(Reuters)