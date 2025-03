Dies zeigten offizielle Regierungsdaten am Dienstag. Das Bruttoinlandsprodukt Japans wuchs in den drei Monaten bis Dezember um 2,2 Prozent auf Jahresbasis, wie aus den revidierten Daten des japanischen Kabinettsbüros hervorgeht. Analysten und Ökonomen hatten mit 2,8 Prozent gerechnet. Die revidierten Zahlen entsprechen einem preisbereinigten Wachstum von 0,6 Prozent gegenüber dem Vorquartal, während am 17. Februar noch ein Wachstum von 0,7 Prozent gemeldet worden war.