Das Bruttoinlandsprodukt Japans stieg von Juli bis September auf das Jahr hochgerechnet um 1,2 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal, wie aus Regierungsdaten hervorgeht. Zunächst war ein Plus von 0,9 Prozent ermittelt worden. Unter anderem die Exporte waren nicht so stark zurückgegangen wie gedacht. Im Vergleich zum zweiten Quartal ergab sich ein Plus von 0,3 anstatt 0,2 Prozent.