Japan rutscht in die Rezession und verliert seinen Platz als drittgrösste Volkswirtschaft der Welt an Deutschland. Laut Regierungsdaten vom Donnerstag ist die Wirtschaft in dem Fernostland von Oktober bis Dezember aufs Jahr hochgerechnet um 0,4 Prozent geschrumpft - das zweite Quartal mit negativem Vorzeichen beim Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Folge. Von Reuters befragte Experten hatten eigentlich eine Konjunkturerholung erwartet und ein Plus von 1,4 Prozent vorhergesagt, nachdem die Wirtschaftsleistung im Sommer um abwärts revidiert 3,3 Prozent eingebrochen war. Deutschland überholte Japan nun, obwohl es selbst mit einem Bein in der Rezession steckt.