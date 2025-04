Südkorea kündigte derweil am Mittwoch Sofortmassnahmen zur Unterstützung seines von den US-Zöllen betroffenen Automobilsektors an. Damit sollen die Auswirkungen der Zölle auf den Sektor abgemildert werden. «Angesichts des geringeren Anteils der lokalen Produktion südkoreanischer Automobilhersteller in den Vereinigten Staaten ist unsere Industrie vergleichsweise im Nachteil», teilte die Regierung in einer Erklärung mit.