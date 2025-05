Ministerpräsident Shigeru Ishiba will die Zollgespräche mit den USA vorantreiben, um beim G7-Gipfel in Kanada im nächsten Monat ein Ergebnis zu erzielen. Er verwies am Sonntag im Gespräch mit Reportern in Kyoto darauf, dass es Fortschritte in den Verhandlungen gebe: «Wir werden unsere Gespräche im Hinblick auf den G7-Gipfel weiter vertiefen». Ishiba hatte am Freitag mit US-Präsident Donald Trump telefoniert und hofft auf ein persönliches Treffen beim G7-Gipfel Mitte Juni.