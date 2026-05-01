Für die ersten Vorhaben Japans in den USA wurde eine Kreditvereinbarung über ‌2,2 Milliarden ⁠Dollar unterzeichnet, wie die staatliche Förderbank Japan Bank for International Cooperation (JBIC) ⁠am Freitag mitteilte. Dies ist der erste Schritt im Rahmen einer Zusage über Investitionen in ‌Höhe von insgesamt 550 Milliarden Dollar in den ‌Vereinigten Staaten. Diese ist an ein ​Handelsabkommen geknüpft, durch das die USA ihre Zölle auf japanische Importe auf 15 Prozent gesenkt haben.