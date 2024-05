Die japanische Regierung hat bislang noch nicht mitgeteilt, ob sie, wie an der Börse allseits angenommen wird, zur Stützung des Yen interveniert hat. Händler schätzen, dass Japans Notenbank diese Woche fast 59 Milliarden Dollar zur Verteidigung der Währung aufgewendet hat. Die Folge: Der Yen steuerte am Freitag auf die beste Wochenperformance seit über einem Jahr zu. Aber die Kursrally beim Yen diese Woche verlief alles andere als linear. Denn der Verkaufsdruck hält an. Dafür sorgen allein schon die ultraniedrigen Zinsen in Japan im Vergleich zu anderen wichtigen Ländern und Währungsräumen. An dieser weiterhin bestehenden Zinsdifferenz konnten auch die mutmasslichen Interventionen nicht rütteln.